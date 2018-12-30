Жезказганец избил лопатой и ранил ножом учительницу

Женщина шла на работу в школу.

На педагога напали ранним утром 29 декабря, когда она вышла из дома и направлялась в школу, передает ИА "NewTimes.kz".

Мужчина подкараулил ее и нанес ножом множественные ранения в грудь, а также избил лопатой, причинив ей переломы. Когда она перестала сопротивляться, он ушел.

Прохожие вызвали полицию и машину скорой помощи. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Лопата и нож изъяты. Мотивы нападения выясняются.

"У нас нет никаких версий. Следствие работает. Человек задержан. Она действительно учительница, работает в одной из школ города", — сообщили в отделе образования Жезказгана.

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