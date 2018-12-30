В горах Алматы спасли шестерых англичан

Иностранцы потерялись при спуске с горы.

30 декабря сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС и СС города спасли в горах Алматы шестерых граждан Англии, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Людей искали с 20:04 в ущелье Бутаковка Медеуского района г. Алматы. На поиски направили семерых спасателей, один кинологический расчет, одну единицу техники Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС, а также 4 спасателей и 1 единицу техники от Службы спасения.

В горах потерялись шестеро человек, из них трое детей. В 18:55 они заблудились во время спуска с горы. Потерявшиеся являются гражданами Англии.

В 20:34 они были найдены и доставлены до автотранспорта. Состояние у всех удовлетворительное, в медицинской помощи люди не нуждались.

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