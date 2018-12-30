Скончался режиссер фильмов "Город в огне" и "Полный контакт"
Ему было 63 года.
Фото : ©Chen Jiannan/Xinhua globallookpress.com30 декабря 2018, 22:58
Гонконгский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ринго Лэм умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на South China Morning Post.
По данным издания, последние дни он болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей.
Среди его работ — боевик "Город в огне", "Полный контакт", "Общая тревога".
Лэм известен своим сотрудничеством с Жан-Клодом Ван Даммом, Джеки Чаном и Чоу Юньфатом.
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