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Скончался режиссер фильмов "Город в огне" и "Полный контакт"

Ему было 63 года.

Фото : ©Chen Jiannan/Xinhua globallookpress.com30 декабря 2018, 22:58

Гонконгский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ринго Лэм умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, последние дни он болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей.

Среди его работ — боевик "Город в огне", "Полный контакт", "Общая тревога".

Лэм известен своим сотрудничеством с Жан-Клодом Ван Даммом, Джеки Чаном и Чоу Юньфатом.


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