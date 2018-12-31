Водитель сгорел заживо в Атырауской области
Огонь был так силен, что 56-летний водитель не успел выбраться из салона.
Фото : из открытых источников31 декабря 2018, 00:19
28 декабря вечером в райцентре Индерборский в Атырауской области погиб мужчина, передает Zаkon.kz со ссылкой на "АкЖайык".
Автомобиль "Лада Приора" загорелся на ходу. Огонь был так силен, что 56-летний водитель не успел выбраться из салона и сгорел вместе с машиной.
Назначена экспертиза, ведется расследование причин происшествия.
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