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Водитель сгорел заживо в Атырауской области

Огонь был так силен, что 56-летний водитель не успел выбраться из салона.

Фото : из открытых источников31 декабря 2018, 00:19

28 декабря вечером в райцентре Индерборский в Атырауской области погиб мужчина, передает Zаkon.kz со ссылкой на "АкЖайык".

Автомобиль "Лада Приора" загорелся на ходу. Огонь был так силен, что 56-летний водитель не успел выбраться из салона и сгорел вместе с машиной.

Назначена экспертиза, ведется расследование причин происшествия.


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