Семь тысяч человек эвакуировали из ТЦ в Москве
Угроза минирования не подтвердилась.
Фото : © РИА Новости / Маргарита Иванова31 декабря 2018, 00:40
Свыше 7 тысяч человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Мега Химки" в Московской области после анонимного сообщения о "минировании", угроза не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Всего после анонимного звонка с угрозой взрыва из ТРЦ "Мега Химки" вывели 7,1 тысячи человек. Угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
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