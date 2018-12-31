Семь тысяч человек эвакуировали из ТЦ в Москве

Угроза минирования не подтвердилась.

Свыше 7 тысяч человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Мега Химки" в Московской области после анонимного сообщения о "минировании", угроза не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Всего после анонимного звонка с угрозой взрыва из ТРЦ "Мега Химки" вывели 7,1 тысячи человек. Угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

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