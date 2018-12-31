МВД РК прокомментировало смерть актрисы в Алматы

В министерстве выразили соболезнования и рассказали о ходе следствия.

Директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев прокомментировал ЧП в Алматы, в результате которого скончалась актриса, передает Zakon.kz.

Водитель внедорожника Mercedes Benz G-55 после совершения в Алматы 29 декабря дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом скрылся с места аварии. Впоследствии мужчина был разыскан и задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование. Виновное лицо находится под стражей, сообщили в ведомстве.

Семьям погибших МВД выразило свои искренние соболезнования и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшей.

Садубаев подчеркнул, что следственным подразделением принимаются все необходимые меры к всестороннему расследованию обстоятельств ДТП, каких-либо оснований сомневаться в объективности проводимого расследования нет. Дело находится на контроле.

В ночь на 29 декабря в Алматы на перекрестке проспектов Абая и Сейфуллина столкнулись две машины. Водитель погиб. Выяснилось, что скончалась актриса, ее подруга травмирована.

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