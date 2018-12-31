Ким Чен Ын написал письмо лидеру Южной Кореи

В уходящем году лидеры Южной и Северной Кореи после нескольких лет противостояния, которые были отмечены ядерными и ракетными испытаниями Пхеньяна, провели целых три саммита.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын написал письмо своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину. В нем главе Южной Кореи он предложил в следующем году проводить больше совместных саммитов, передает РБК.

Таким образом Ким Чен Ын выразил надежу скорее достичь цели по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом со ссылкой на заявление администрации Мун Чжэ Ина сообщает агентство Yonhap.

Мун Чжэ Ина Ким Чен Ын, по его данным, также призвал продолжать их совместные усилия "по созданию и сохранению мира и процветания" в регионе.

"Лидеры двух Корей в этом году предприняли практические меры, чтобы преодолеть давнюю конфронтацию между странами и избавить нашу (корейскую. — ред.) нацию от военной напряженности и военных опасений", — процитировал северокорейского лидера на брифинге представитель Синего дома Ким Юи-Кеом.

В уходящем году лидеры Южной и Северной Кореи после нескольких лет противостояния, которые были отмечены ядерными и ракетными испытаниями Пхеньяна, провели целых три саммита. Своим письмом южнокорейскому лидеру Ким Чен Ын, как замечает Reuters, еще раз отметил драматическую разрядку отношений между странами.​

В письме Мун Чжэ Ину глава Северной Кореи, по информации агентства, также выразил сожаление из-за того, что в этом году он так и не посетил Сеул. Соответствующей договоренности стороны достигли на их последнем, третьем саммите в Пхеньяне в сентябре. В будущем, заверил Ким Чен Ын, он обязательно приедет с визитом в столицу Южной Кореи.​

Письмо Мун Чжэ Ину, как замечает Associated Press, пришло за несколько дней до того, как Ким Чен Ын должен будет обратиться к северокорейцам с новогодней речью. Ее северокорейские лидеры, по данным агентства, традиционно используют для объявления важных политических решений и целей.

Год назад свою новогоднюю речь Ким Чен Ын использовал, чтобы начать дипломатические отношения с Сеулом и Вашингтоном. В результате этого у него состоялись три встречи с Мун Чжэ Ином, а также исторический саммит с президентом США Дональдом Трампом в июне. По результатам этих переговоров Ким Чен Ын подписал договоренности, согласно которым Пхеньян начал работу по денуклеаризации Корейского полуострова. Когда именно и как завершится этот процесс, в соглашении не описывалось.

Однако после саммита ядерные переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном быстро зашли в тупик, замечает AP. Cтраны стали конфликтовать из-за очередности событий: полной денуклеаризации Северной Кореи и отмены санкций США против Пхеньяна (Вашингтон заявляет, что сделает это только после денуклеаризации Корейского полуострова, Северная Корея, в свою очередь, заявляет, что наличие ограничений против нее со стороны​ США не дает ей гарантий безопасности в будущем).

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