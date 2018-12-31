Казахстанка выиграла авто в Instagram-конкурсе от Хабиба Нурмагомедова
Девушку пригласили в Москву забрать свой подарок.
Казахстанка из города Актобе Сауле Болатбаева выиграла суперприз,автомашину "Тойоту Камри" в гив-конкурсе от Хабиба Нурмагомедова, передает Zakon.kz.
"30 декабря в прямом эфире будем определять победителей независимым генератором, а также проверим все подписки. Призы ждут", - писал Хабиб Нурмагомедов в своем аккаунте несколько дней назад.
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Приветствую всех! Конкурс в самом разгаре, 29 декабря СТОП и 20:00 будут вывешены списки всех участников. Конкурсные аккаунты блокируют, но не переживайте, все кто выполнил условия получат номерки. У вас будет 24 часа, чтобы проверить себя и сохранить таблицу, подделать и поменять её нельзя будет. 30 декабря в прямом эфире будем определять победителей независимым генератором, а также проверим все подписки. Призы ждут... И,напоминаю, вас ждут специальные призы от наших партнёров GorillaEnergy и Королевские конюшни.Подпишись на @khabib_podarit_ и всех спонсоров в разделе подписки.Всем Удачи!!!
Об этом написано в группе autolife_almaty в Instagram. Там же выложили видео прямого эфира с официального аккаунта Хабиба Нурмагомедова.
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Казахстанка из города Актобе Сауле Болатбекова выйграла супер приз,автомашину "Тойоту Камри" в гив конкурсе от Хабиба Нурмагомедова который он проводил на своем аккаунте недавно. Представляем эмоции нашей соотечественницы)))) @saule_br поздравляем ???????????? @daritkhabib.ru @khabib_nurmagomedov
Позже актюбинка Сауле Болатбаева выложила stories в социальной сети, где сообщила о том, что выиграла машину от Нурмагомедова. Девушку пригласили в Москву забрать свой подарок. Хабиб лично вручит ей ключи от автомобиля.
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