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Казахстанка выиграла авто в Instagram-конкурсе от Хабиба Нурмагомедова

Девушку пригласили в Москву забрать свой подарок.

Фото : Соцсети31 декабря 2018, 06:51

Казахстанка из города Актобе Сауле Болатбаева выиграла суперприз,автомашину "Тойоту Камри" в гив-конкурсе от Хабиба Нурмагомедова, передает Zakon.kz.

"30 декабря в прямом эфире будем определять победителей независимым генератором, а также проверим все подписки. Призы ждут", - писал Хабиб Нурмагомедов в своем аккаунте несколько дней назад.

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Приветствую всех! Конкурс в самом разгаре, 29 декабря СТОП и 20:00 будут вывешены списки всех участников. Конкурсные аккаунты блокируют, но не переживайте, все кто выполнил условия получат номерки. У вас будет 24 часа, чтобы проверить себя и сохранить таблицу, подделать и поменять её нельзя будет. 30 декабря в прямом эфире будем определять победителей независимым генератором, а также проверим все подписки. Призы ждут... И,напоминаю, вас ждут специальные призы от наших партнёров GorillaEnergy и Королевские конюшни.Подпишись на @khabib_podarit_ и всех спонсоров в разделе подписки.Всем Удачи!!!

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 28 Дек 2018 в 5:52 PST

Об этом написано в группе autolife_almaty в Instagram. Там же выложили видео прямого эфира с официального аккаунта Хабиба Нурмагомедова.

Позже актюбинка Сауле Болатбаева выложила stories в социальной сети, где сообщила о том, что выиграла машину от Нурмагомедова. Девушку пригласили в Москву забрать свой подарок. Хабиб лично вручит ей ключи от автомобиля.


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