Казахстанка выиграла авто в Instagram-конкурсе от Хабиба Нурмагомедова

Девушку пригласили в Москву забрать свой подарок.

Казахстанка из города Актобе Сауле Болатбаева выиграла суперприз,автомашину "Тойоту Камри" в гив-конкурсе от Хабиба Нурмагомедова, передает Zakon.kz.

"30 декабря в прямом эфире будем определять победителей независимым генератором, а также проверим все подписки. Призы ждут", - писал Хабиб Нурмагомедов в своем аккаунте несколько дней назад.

Об этом написано в группе autolife_almaty в Instagram. Там же выложили видео прямого эфира с официального аккаунта Хабиба Нурмагомедова.

Позже актюбинка Сауле Болатбаева выложила stories в социальной сети, где сообщила о том, что выиграла машину от Нурмагомедова. Девушку пригласили в Москву забрать свой подарок. Хабиб лично вручит ей ключи от автомобиля.

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