О чем сожалеет вернувшийся в "Астану" легионер Граховац

Всего Срджан Граховац провел за "Риеку" 30 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

Боснийский полузащитник "Астаны" Срджан Граховац, проведший год в аренде в хорватской "Риеке", дал интервью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я провел девять прекрасных месяцев в "Риеке". У меня осталось отличное впечатление. Люди и в городе, и в клубе великолепны. Спасибо всем за поддержку и сотрудничество — это был отличный опыт. Могу сказать, что я доволен второй частью сезона — мы играли в хороший футбол. В целом мы можем быть удовлетворены нашими достижениями. Единственное, о чем я сожалею, — это о раннем вылете из Лиги Европы. У нас были реальные шансы пробиться в групповой этап. Но хорватская лига прогрессирует, сейчас она лучше, чем была в прошлом году, и лучше условия", — сказал Граховац.

Всего Срджан Граховац провел за "Риеку" 30 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что он возвращается в "Астану".

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