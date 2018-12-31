Спасатели Алматы рассказали, как правильно ходить в горы

В последнее время участились случаи того, что люди попадают в опасные ситуации в горах.

Служба спасения Алматы и ДЧС города дали несколько советов, как правильно вести себя при походе в горы, чтобы избежать трагедии и не потеряться, передает Zakon.kz.

В последнее время участились случаи того, что люди попадают в опасные ситуации в горах.

Так, 30 декабря сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС и СС города спасли в горах Алматы шестерых граждан Англии.

29 декабря спасатели нашли пропавшего в горах Алматы 35-летнего гражданина Российской Федерации, а 19 декабря - потерявшегося карагандинца.

16 декабря в горах Алматы спасли двух женщин.

14 июля группа детей отправилась на джайлау "Кіші саз", находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них, мальчик 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах. Его тело нашли спустя две недели поисков. Говорят, он умер в первый день после исчезновения.

20 июня сотрудники городской службы спасения вызволили парня, который упал в обрыв.

В этой связи спасатели предупреждают, планируя свои выходные дни на природе, следует учитывать простые правила поведения в горах:

1. Перед походом в горы предупредите близких и знакомых о том месте, куда вы направляетесь и как долго продлится ваш поход.

2. Прежде чем отправиться по горным маршрутам с друзьями, необходимо убедиться, что ни у кого из спутников нет проблем с артериальным давлением и сердечными болезнями. Желательно всегда иметь при себе медицинскую аптечку с необходимым запасом лекарственных препаратов.

3. Если вы первый раз в незнакомой местности, лучше следовать заранее намеченному маршруту.

4. Если вы путешествуете в группе или компании друзей – лучше держаться вместе.

5. Никогда не ходите по незнакомому маршруту без проводника. В горах бывает все, можно заблудиться. Набрести на опасное дикое животное. И в горах есть опасные обрывы. Зимой в горах могут случиться снеговые лавины, летом - обвалы камней.

6. Если у вас есть огромное желание впервые пройтись по горному маршруту, но нет возможности присоединиться к опытным туристам, найдите профессионального гида, который сможет безопасно провести вас самыми интересными тропами и рассказать обо всем, что встретится на пути.

7. Выясните прогноз погоды перед выходом в горы; при ухудшении погоды спускайтесь вниз, а не поднимайтесь вверх.

8. Собираясь в горы, планируйте первоначальный маршрут менее насыщенный высокогорьем, подбирайте его в соответствии с вашим опытом и вашим туристическим снаряжением, и не старайтесь обойти и увидеть все сразу. В ближайшие дни можно будет увеличить нагрузку и познакомиться с тем, что остается у вас "сегодня за кадром".

9. Если Вы берете с собой в горы детей, помните об ответственности за них, не оставляйте их без присмотра и внимания.

10. Нельзя совмещать пикники, шашлыки и употребление спиртного с горами. Отложите это до возвращения назад.

11. Имейте с собой достаточный запас воды.

12. Возьмите с собой ориентиры на местности (компас).

13. Не забирайтесь на крутые склоны в целях исключения травматизма.

14. Не допускайте перегрева, переохлаждения организма.

15. На горных маршрутах внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.

16. Нельзя поддаваться искушению покататься на "снежниках", которые часто сохраняются на склонах гор до конца теплого периода.

17. Не влезайте без страховки на каменные глыбы и скалы — это небезопасно, можно поскользнуться.

18. Нельзя устраиваться на ночлег высоко в горах, в экстренном случае оттуда тяжело быстро спуститься вниз.

19. Если вы отправляетесь в горы на несколько дней, то запишите в свои мобильные телефоны контактные телефоны:

Запомнив эти простые правила поведения в горах, вы сможете избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, а туристические путешествия по горным маршрутам принесут вам удовольствие и много впечатлений.

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