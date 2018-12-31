С 1 января 2019 года полицейские не будут требовать cтраховые полисы с водителей

В случае остановки водитель должен им предъявлять лишь права либо временное в/у.

Необходимость иметь их при себе и предъявлять полицейским по первому требованию убрали из ПДД РК, передает Zakon.kz со ссылкой на "Колеса".

Заключать договор ОСГПО все так же обязательно. Просто теперь можно ездить без бумажки. Проверять, застрахован ли автомобиль, а также вписано ли в полис доверенное лицо, полицейские должны по электронной базе данных. А если невозможно достучаться до нее через интернет, им придется связываться с дежурной частью по рации или мобильнику и просить помощи у своих коллег.

Требовать бумажный полис от граждан патрульным запрещено. В случае остановки водитель должен им предъявлять лишь права либо временное в/у, техпаспорт (СРТС), а при необходимости — путевой лист, документы на провозимый груз (товарно-транспортная накладная) и т. д.

Наказание за управление автомобилем без бумажного страхового полиса из Административного кодекса вычеркнули. Зато добавили в КоАП РК поправку, согласно которой с 1 января 2019 года управление автомобилем водителем, не заключившим договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, карается штрафом в 10 МРП (25 250 тенге, часть 2 статьи 230).

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