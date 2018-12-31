Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

С 1 января 2019 года полицейские не будут требовать cтраховые полисы с водителей

В случае остановки водитель должен им предъявлять лишь права либо временное в/у.

Фото : Колеса31 декабря 2018, 08:58

Необходимость иметь их при себе и предъявлять полицейским по первому требованию убрали из ПДД РК, передает Zakon.kz со ссылкой на "Колеса".

Заключать договор ОСГПО все так же обязательно. Просто теперь можно ездить без бумажки. Проверять, застрахован ли автомобиль, а также вписано ли в полис доверенное лицо, полицейские должны по электронной базе данных. А если невозможно достучаться до нее через интернет, им придется связываться с дежурной частью по рации или мобильнику и просить помощи у своих коллег.

Требовать бумажный полис от граждан патрульным запрещено. В случае остановки водитель должен им предъявлять лишь права либо временное в/у, техпаспорт (СРТС), а при необходимости — путевой лист, документы на провозимый груз (товарно-транспортная накладная) и т. д.

Наказание за управление автомобилем без бумажного страхового полиса из Административного кодекса вычеркнули. Зато добавили в КоАП РК поправку, согласно которой с 1 января 2019 года управление автомобилем водителем, не заключившим договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, карается штрафом в 10 МРП (25 250 тенге, часть 2 статьи 230).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты