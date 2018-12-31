Дома вокруг мавзолея Кожа Ахмета Яссауи пойдут под снос в Туркестане

Владельцам предлагают 518 тысяч тенге за каждую сотку земли.

В Туркестане в скором времени появится историко-культурный центр с музеями, ресторанами и гостиницами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Для этого снесут 170 домов и зданий вокруг мавзолея Кожа Ахмета Яссауи. Именно на их месте и возведут центр. Представители местной власти ведут переговоры с жителями о выкупе их недвижимости. Владельцам предлагают 518 тысяч тенге за каждую сотку земли. В случае, если участок застроен, оценка имущества будет производиться отдельно.

"Если жители не согласны с государственными оценщиками имущества, они имеют право обратиться в любую компанию и оценить свою собственность. Отметим, что все 170 домов будут снесены не сразу. Работа будет проводиться поэтапно. Пока под снос пойдут только те постройки, расположенные на участке, где согласно проекту будет находиться культурный центр. При акимате создан специальный штаб, члены которого проводят разъяснительные беседы с жителями", - сказал аким Туркестана Алипбек Усербаев.

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