Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Местами по республике ожидается гололед, туман, метель, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" сообщил о прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 31 декабря, передает Zakon.kz.

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки. Местами по республике ожидается гололед, туман, метель, усиление ветра.

В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед. В Туркестанской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской ночью в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Костнайской области местами ожидается туман, низовая метель.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -14°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 31 декабря.

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