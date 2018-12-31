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Британские СМИ назвали бой Головкина и Альвареса одним из самых ожидаемых в 2019 году

Первый бой Головкина и Альвареса закончился скандальной ничьей, а второй поединок завершился победой "Канело" решением большинства голосов судей, что оставило GGG без титулов чемпиона мира.

Фото : Sports.kz31 декабря 2018, 09:54

Известная британская газета The Mirror опубликовала список самых ожидаемых боев следующего года, в числе которых оказалась и трилогия Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Геннадий Головкин имеет полное право на горькое послевкусие: он получил лишь одну судейскую записку из шести после двух боев. Едва ли его выступление можно было оценить еще суровее. Промоутер „Канело“ Оскар де ла Хойя считает, что „маринование“ способствует формированию потенциальной трилогии. Наверняка они посчитают вариант с третьим боем разумным ходом", — пишет издание.

Первый бой Головкина и Альвареса закончился скандальной ничьей, а второй поединок завершился победой "Канело" решением большинства голосов судей, что оставило GGG без титулов чемпиона мира.


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