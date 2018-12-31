Страна выбрала победителя седьмого сезона мега-проекта X Factor в Казахстане

Победу и денежный приз в 7 миллионов тенге зрители Первого канала Евразия отдали Дильнуре Биржановой из Астаны.

В канун нового 2019-го года в Казахстане завершился седьмой сезон самого популярного в нынешнем телевизионном сезоне шоу X Factor, передает Zakon.kz.

В Гранд-финале всемирно известного конкурса сошлись солистка Дильнура Биржанова – представительница категории "Младшие" и квартет InCoro – представлявшие категорию "Группы".

Согласно отзывам телезрителей, гранд-финал седьмого сезона стал одним из самых напряженных и интересных зрительской аудитории за всю историю проекта X Factor в нашей стране. Подопечная певицы Дильназ Ахмадиевой – Дильнура Биржанова и подопечные Нагимы Ескалиевой группа InCoro с самого начала эфира, когда линии для голосования были объявлены открытыми, не уступали друг другу в количестве зрительских симпатий. Их выступления не оставили равнодушными никого. Жаркие баталии развернулись не только среди судейской комиссии, в которой, помимо Ахмадиевой и Ескалиевой присутствовали наставник категории "Старшие" Нурберген Махамбетов и специальный гость - заслуженный деятель РК, генеральный директор Первого канала Евразия Сергей Киселев, но и в социальных сетях. Прямая трансляция эфира в сети Инстаграм на странице @1tvkz также стала полем жарких споров зрительской аудитории.

Все решилось в прямом эфире в 23.30. С небольшим отрывом 51,02 % против 48, 98% победу одержала Дильнура Биржанова.

Наставник и победительница после объявления результатов не скрывали своих эмоций.

В нынешнем сезоне Х Factor пропустил через свою сцену и эфиры более пяти тысяч соискателей со всей страны. Однако до этапа финальных концертов дошли Айнур Абдиева, Ерлан Байбазаров, группа "Твайс", группа "ВКураже", Адильхан Макин, Жансултан Жумагалиев, Еламан Аяганов, группа InCoro и Дильнура Биржанова.

Напомним, впервые музыкальный конкурс X Factor стартовал в Казахстане в 2011 году на Первом канале Евразия. Телеканал положил начало эре телевизионных конкурсов по всемирно известным франшизам в нашей стране 15 лет назад. Тогда на телеэкранах зрители Республики выбирали победителя проекта SuperStarkz.

Завершив конкурс X Factor в 2018-м году, Первый канал Евразия подготовил сюрприз своей аудитории, следившей за перипетиями проекта. Уже в новом году канал покажет закулисье седьмого X Factorа. Специальный фильм "X Factor. Как это было?", смотрите в следующую субботу, 5 января, в 20.00.

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