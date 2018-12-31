Подъезд жилого дома обрушился после взрыва газа в Магнитогорске

По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, десять, в том числе один ребенок, спасены, еще 16 человек эвакуировали.

Взрыв бытового газа, по предварительным данным, произошел в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске в понедельник, есть погибшие и пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр регионального управления МЧС.

Взрыв, по данным МЧС России, прогремел в 04.00 по местному времени (05.00 Астана) в жилом доме, расположенном по адресу проспект Карла Маркса, 164. В результате ЧП обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между седьмым и шестым подъездами. Повреждены 48 квартир, в которых жили 110 человек.

По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, десять, в том числе один ребенок, спасены, еще 16 человек эвакуировали. Один пострадавший госпитализирован, еще троим оказали медицинскую помощь.

На фото с места происшествия, которые публикуются в соцсетях, виден обрушившийся пролет дома.

На месте ЧП работают все экстренные службы города, жильцов других подъездов эвакуируют, для них развернули два пункта временного размещения.

В Магнитогорск прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский, туда же направляется начальник регионального управления МЧС Юрий Буренко.

Причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске Челябинской области является бытовой газ, других версий нет, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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