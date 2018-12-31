В Кокшетау "слепили" снеговика из автомобилей

В прошлом году казахстанские автолюбители запускали флешмоб "Елка", выкладывая новогоднюю красавицу из своих автомобилей.

Новогоднего снеговика из более 60 автомашин подарили казахстанцам автоклубы Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новогоднего снеговика выложили из своих автомашин представители 12 автоклубов Кокшетау на площади Тәуелсіздік областного центра. Видео подарка казахстанцам уже появилось в социальных сетях.

Как выяснилось, идея такого необычного поздравления принадлежит администраторам одного из автоклубов Айгерим Абдос и Саяну Шайкенову.

"Я родом из Кокшетау, но недавно переехала в Астану. Там мы начали флешмоб, в котором приняли участие около 300 автомобилей столицы. Это была предновогодняя поздравительная эстафета, и ее подхватили Алматы, Актау, Шымкент... Но Кокшетау - мой родной город, и мне хотелось выделить его особенно, сделать что-то креативное! Хотелось, чтобы было развитие - молодежное, культурное, автоклубное. Тогда мы и придумали снеговика, правда, считали, что воплотить идею будет сложно. Однако, благодаря администраторам других автоклубов, собралось более 60 автомашин! Хочется поблагодарить департамент полиции Акмолинской области, сотрудники которого нас сопровождали, и акимат Кокшетау, который выделил нам место для проведения этого мероприятия", - рассказала Айгерим Абдос.

Напомним, в прошлом году казахстанские автолюбители запускали флешмоб "Елка", выкладывая новогоднюю красавицу из своих автомобилей.





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