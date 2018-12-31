ДТП с участием G-Wagen в Алматы: сбежавший с места ДТП водитель был пьян

Сейчас он водворен в СИЗО ДП Алматы.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали ДТП с G-Wagen, где погибла актриса Шолпан Елгезекова. Следователи выяснили, что водитель, который спровоцировал аварию и убежал с места происшествия, был пьян, передает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.

"Департамент полиции Алматы напоминает о задержании водителя автомашины марки Mercedes Gelandewagen, гр. К.,1985 года рождения, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина. Следствием установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В порядке ст. 128 УПК РК гр. К. водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции города Алматы", - рассказали в ДП Алматы.

Досудебное расследование проводится по ст. 345 ч.3 и по ст. 347 УК РК. В рамках производства Управлением дознания ДП города Алматы назначены соответствующие экспертизы.

В ночь на 29 декабря в Алматы на перекрестке проспектов Абая и Сейфуллина столкнулись две машины. Предполагаемый виновник с места аварии скрылся. В результате этой аварии погибли три человека, в том числе казахстанская актриса Шолпан Елгезекова. В Mitsubishi вместе с погибшей находилась еще одна артистка - Айзада Сатыбалдиева. Сейчас она находится в реанимации. Девушка в сознании.

В МВД подчеркнули, что следственным подразделением принимаются все необходимые меры к всестороннему расследованию обстоятельств ДТП, каких-либо оснований сомневаться в объективности проводимого расследования нет. Дело находится на контроле.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!