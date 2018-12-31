Мошеннический сайт продает билеты на постановки театра "Астана Опера"

Жертвами мошенников уже стали жители столицы, которые приобрели билеты на ложном сайте.

В интернете появился мошеннический сайт по продаже поддельных билетов на спектакли и концерты ГАТОБ "Астана Опера", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

В театре сообщили, что жертвами мошенников уже стали жители столицы, которые приобрели билеты на ложном сайте https://astana-opera.kz/. Руководство "Астана Опера" призвало всех быть бдительными и выкупать билеты на официальном сайте театра: http://astanaopera.kz/, потому что действительными являются только они.

"Сейчас принимаются срочные меры по выявлению владельцев ложного сайта с дальнейшими действиями, направленными на стабилизацию сложившейся ситуации в соответствии с законодательством", - подчеркнули в дирекции.

Отметим, что интерес к оперному и балетному искусству растет с каждым годом, и все представления Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" проходят с большими аншлагами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!