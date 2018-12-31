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Роналду признали лучшим бомбардиром "Реала" по итогам года

Он покинул клуб в июле.

Фото : Lenta.ru31 декабря 2018, 12:41

Нападающий Криштиану Роналду остался лучшим бомбардиром "Реала" по итогам календарного года, передает Zakon.kz со ссылкой на Sports.ru.

Сейчас форвард выступает за "Ювентус". Он официально покинул "Реал" в июле.

В первой половине 2018 года Роналду успел забить за мадридскую команду 28 мячей в различных официальных турнирах.

Полузащитник Гарет Бэйл, проведший в "Реале" весь календарный год, стал автором 27 голов. На счету нападающего Карима Бензема 18 голов за "Мадрид" в 2018-м.


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