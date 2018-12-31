Астанчанина пригласили работать в NASA после победы в конкурсе

Он участвовал в конкурсе на создание и разработку космической лаборатории по исследованию растений неземного происхождения.

29 декабря 2018 года стали известны результаты конкурса на создание и разработку космической лаборатории по исследованию растений неземного происхождения, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в Instagram в группе vastane.kz.



По результатам конкурса победителями стали китайский разработчик анимации для игры Ли Хон Вы, CGI супервайзер из Англии Хью Тернер и казахстанский дизайнер интерьеров и автор собственного стиля geometric style Арсен Сексенбаев (@seksenbaev.designer).

Все трое получили возможность поработать на проектной основе в национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (космическое агентство NASA), так как победившие конкурсные работы по условиям, могу быть поставлены за основу в создании самой космической лаборатории и как авторы проекта победители имеют право принять участие в его реализации.



Наш соотечественник живет и работает в Казахстане в Астане, оказывает услуги казахстанским и российским звездам эстрады и кино. Автор разработки собственного стиля Geometric style и дизайнер-разработчик авторской мебели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!