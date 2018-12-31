Казахстанский футзалист в третий раз признан лучшим в мире

Игита уже признавался лучшим вратарем мира по версии Futsal Planet в 2015 и 2016 году.

За звание лучшего футзального вратаря 2018 года Игита боролся с девятью номинантами со всего мира, передает МИА "Казинформ".

Авторитетнейший портал о футзале Futsal Planet уже в 19-й раз проводит опрос жюри и экспертов, чтобы выявить самых отличившихся игроков года в разных номинациях. Futsal Planet Award - именно так называется награда лучшим игрокам по итогам каждого года в мировом футзале от экспертов.

"Как и было обещано, мы будем праздновать окончание этого замечательного года в футзале надлежащим образом - публикацией результатов UMBRO Futsal Awards 2018 для каждой категории и их соответствующих победителей, кто будет награжден за успехи на международной арене. Итак, давайте выясним, кого лучшим в мире выбрало жюри наших экспертов. Мы вернемся (примерно) через двенадцать месяцев с историческим 20-м выпуском наград Futsalplanet, что является для нас особым достижением", - гласит сообщение организаторов премии.

В номинации "Лучший вратарь года-2018" победил голкипер алматинского МФК "Кайрат" и сборной Казахстана Игита. Он набрал 482 голоса. Ближайший конкурент - вратарь испанского "Интер Мовистар" Хесус Херреро Паррон получил 453 голоса. На сайте премии можно также посмотреть, кто вошел в жюри и как отдал свои голоса.

Игита уже признавался лучшим вратарем мира по версии Futsal Planet в 2015 и 2016 году.

Напомним, что финальная стадия нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА-2018/19 по футзалу (так теперь называется Кубок УЕФА по футзалу) пройдет в апреле 2019 года в Алматы на "Алматы арене". Хозяином площадки будет двукратный обладатель трофея "Кайрат". Помимо казахстанцев, в конце апреля в финальном турнире сыграют двукратный чемпион "Барселона", действующий обладатель Кубка УЕФА "Интер Мовистар" (оба - Испания) и португальский "Спортинг", который уступил испанцам в двух предыдущих финалах.





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