В честь Нового года медсестер столичных больниц пригласили в "Астана Оперу"

Глава столичного горздрава позвал в театр 37 медсестер.

Руководитель "Управления общественного здравоохранения" Астаны Камалжан Надыров 30 декабря пригласил 37 главных медсестер столичных больниц в Государственный театр оперы и балета "Астана Опера", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу горздрава Астаны.

Приглашая в театр главных медсестер Астаны, Камалжан Надыров не просто организовал маленькое новогоднее чудо людям, которые наряду с врачами и другим медперсоналом берегут здоровье казахстанцев и спасают их жизни. "Управление общественного здравоохранения" Астаны в лице его руководителя отдает дань уважения каждодневному подвигу главных медсестер, который и они сами, да и многие из нас, считают чем-то вроде рабочей рутины.

"Важно не столько то, что чиновник обеспечил новогодний досуг медиков, но и то, что приглашенными оказались представители самого малозаметного цеха работников здравоохранения. Как правило, любой пациент, покидая больницу, помнит врача и медсестер, находившихся с ним в тесном контакте. Первые выстраивают тактику и стратегию борьбы с заболеванием, оперируют и назначают лекарства. Вторые выхаживают больных, делают уколы и водят на различные процедуры. В этой схеме за кадром остается еще один ключевой участник процесса выздоровления – главная медсестра. Оставаясь практически невидимыми для большинства пациентов они, тем не менее, играют важную роль в жизни медицинского учреждения. По сути их можно назвать становым хребтом больницы, ведь круг их обязанностей очень широк. На плечах главной медсестры лежит организационная и административно-хозяйственная работа, контроль за качеством оказываемой медицинской помощи, работа с персоналом, методическая работа и многое другое", - говорится в сообщении.

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