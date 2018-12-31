Легионеры покидают "Кайрат"

Иво Иличевич, Акош Элек и Хуан Фелипе покидают алматинский клуб.

Официальный сайт "Кайрата" сообщает о том, что Иво Иличевич, Акош Элек и Хуан Фелипе покидают алматинский клуб, передает Zakon.kz.

В понедельник, 31 декабря завершаются трудовые отношения между футбольным клубом "Кайрат" и тремя игроками.

Хорватский полузащитник Иво Иличевич присоединился к «Кайрату» в январе 2017 года. Он сыграл 41 матч, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Акош Элек стал игроком «Кайрата» в марте 2017 года. На его счету, 63 матча и 3 результативные передачи. Хуан Фелипе присоединился к алматинцам в марте 2018 года. Он сыграл в «Кайрате» 30 матчей и отдав три результативные передачи.

Футбольный клуб "Кайрат" поблагодарил каждого из игроков за отлично проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в карьере.

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