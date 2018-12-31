Через пограничный пункт "Хоргос" пытались провезти две тонны аксессуаров для мобильных

Задержанный груз передан по акту сотрудникам таможенного поста "Алтынколь".

Казахстанские пограничники изъяли две тонны аксессуаров для мобильных телефонов на пограничном пункте "Хоргос", передает Zakon.kz со ссылкой на ПС КНБ РК.

30 декабря в подразделении пограничного контроля "МЦПС "Хоргос" отряда пограничного контроля "Хоргос" был задержан 46-летний казахстанский гражданин за попытку провоза на территорию Республики Казахстан из МЦПС "Хоргос" аксессуаров к мобильным телефонам общим весом 438,8 кг без сопроводительных документов.

Вместе с тем, утром того же дня, около 10:30 часов, при обходе данного пункта пропуска в зале въезда из МЦПС в Республику Казахстан был обнаружен бесхозный груз - аксессуары к мобильным телефонам, общим весом 1595,3 кг, и 48,05 кг медикаментов китайского производства.

Задержанный груз передан по акту сотрудникам таможенного поста "Алтынколь".

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