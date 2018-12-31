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Через пограничный пункт "Хоргос" пытались провезти две тонны аксессуаров для мобильных

Задержанный груз передан по акту сотрудникам таможенного поста "Алтынколь".

Фото : Shopomania.kz31 декабря 2018, 15:01

Казахстанские пограничники изъяли две тонны аксессуаров для мобильных телефонов на пограничном пункте "Хоргос", передает Zakon.kz со ссылкой на ПС КНБ РК.

30 декабря в подразделении пограничного контроля "МЦПС "Хоргос" отряда пограничного контроля "Хоргос" был задержан 46-летний казахстанский гражданин за попытку провоза на территорию Республики Казахстан из МЦПС "Хоргос" аксессуаров к мобильным телефонам общим весом 438,8 кг без сопроводительных документов.

Вместе с тем, утром того же дня, около 10:30 часов, при обходе данного пункта пропуска в зале въезда из МЦПС в Республику Казахстан был обнаружен бесхозный груз - аксессуары к мобильным телефонам, общим весом 1595,3 кг, и 48,05 кг медикаментов китайского производства.

Задержанный груз передан по акту сотрудникам таможенного поста "Алтынколь".


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