Головкин пожелал казахстанцам счастливого Нового года
Он также поблагодарил всех за поддержку.
Фото : Комсомольская правда Казахстан31 декабря 2018, 15:28
Знаменитый боксер Геннадий Головкин в своем Instagram поздравил страну с наступающим Новым годом, передает Zakon.kz.
"Спасибо за вашу поддержку в 2018. Желаю вам и вашим семьям счастья, успехов и благополучия. Счастливого Нового года!" — пишет GGG.
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Спасибо за вашу поддержку в 2018. Желаю вам и вашим семьям счастья, успехов и благополучия. Счастливого Нового года! Жаңа 2019 жыл құтты болсын! ⠀ Wishing you a very Happy New Year! Thank you for all your love and support in 2018. I hope this new year brings you lots of joy and happiness.
Геннадий Головкин в 2018 году понес свое первое поражение от Сауля "Канело" Альвареса. Он также лишился всех чемпионских титулов. В 2019 году должен состояться его третий поединок с Альваресом.
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