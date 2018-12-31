Головкин пожелал казахстанцам счастливого Нового года

Он также поблагодарил всех за поддержку.

Знаменитый боксер Геннадий Головкин в своем Instagram поздравил страну с наступающим Новым годом, передает Zakon.kz.

"Спасибо за вашу поддержку в 2018. Желаю вам и вашим семьям счастья, успехов и благополучия. Счастливого Нового года!" — пишет GGG.

Геннадий Головкин в 2018 году понес свое первое поражение от Сауля "Канело" Альвареса. Он также лишился всех чемпионских титулов. В 2019 году должен состояться его третий поединок с Альваресом.

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