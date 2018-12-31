Как праздновали Новый год советские лидеры

Леонид Ильич Брежнев положил начало традиции поздравления народа главой государства за 5 минут до боя курантов.

В Советском Союзе Новый год всегда был праздником деликатесов. Наши мамы и папы, бабушки и дедушки, доставали к столу самые редкие "вкусности", которые в обычные дни и даже праздники, не могли себе позволить. Разумеется, подавали также традиционные салат «оливье» и шампанское. Как проходил новогодний праздник у генеральных секретарей Страны Советов, вспомнил Bigpicture.ru.

Владимир Ильич Ленин

Владимир Ильич предпочитал в праздничные дни работать. Праздновать Новый год вождь начал уже в последние годы своей жизни, когда жил в Горках. На ленинской даче ставили большую елку, наряжали ее самыми обычными игрушками, а в качестве гостей приглашали крестьянских детей из окрестных сел. Всем готовились скромные сладкие подарки из нескольких конфет и кусочков сахара, завернутых в бумагу.

Однако вполне может быть, что все что мы знаем про новогодние торжества вождя мировой революции — это пропагандистский советский фейк. Многие историки считают, что многочисленные истории про Ленина, елки в Горках и детей, являются сказками, проверить достоверность которых, из-за отсутствия подтвержденных данных, сейчас невозможно.

Иосиф Виссарионович Сталин

Сталин не жаловал праздники, никак не связанные с коммунистической идеологией. Некоторое время, в стране даже осуждались украшенные елки, которые считались символами Рождества, а значит атрибутами мракобесия и пережитками прошлого. Но, несмотря ни на что, истребить желание советских людей отмечать Новый год не смог даже Отец народов, и даже Сталину пришлось смириться и самому начать праздновать.

Первые кремлевские елки при Сталине начали ставить в середине 30-х годов. Новогодние приемы в Кремле были пышными и многолюдными и начинались с подведения итогов года. После выступлений и обсуждений партийные лидеры и их гости переходили в зал, где был накрыт огромный стол и начинался пир. Иосиф Виссарионович любил зрелища, поэтому положил начало традиции выступлений артистов прямо возле праздничного стола, а не со сцены.

Но новогодние мероприятия в Кремле проводились в последних числах декабря. Саму новогоднюю ночь лидер СССР предпочитал проводить с семьей и близкими друзьями дома. Елка в доме Сталина была всегда, даже в период, когда повсеместно осуждалась. До 1931 года лесную красавицу наряжала супруга вождя, а позже — Александра Быченкова — няня детей Сталина. Верхушку елки всегда украшали звездой, копирующей звезду Спасской башни кремля.

Гостей в доме Сталина было в Новый год мало. Каждый получал подарок, непременно отечественного производства. На столе всегда было спиртное — грузинские вина, коньяки и водка, но вождь пил только чистую воду, которую ему наливали отдельно в хрустальный графинчик.

Никита Сергеевич Хрущев

Первые годы своего правления Никита Сергеевич предпочитал отмечать все праздники, в том числе и Новый год, в семейном кругу. Но через несколько лет традиция кремлевских елок, основанная Сталиным, вернулась и пышные застолья проходили ежегодно. В Кремль приглашалась не только партийная элита, но и известные актеры, музыканты, ученые, писатели, передовики производства.

Столы всегда ломились от угощений и гости ели и пили без ограничений. Кстати, сам Хрущев отличался умеренностью в еде и алкоголе. За столом можно было подумать, что генеральный секретарь пьет наравне со всеми, но это было не так. Для Никиты Сергеевича всегда ставили специальную рюмку с толстыми стенками и дном, куда входило очень немного спиртного.

Леонид Ильич Брежнев

Именно Леонид Ильич Брежнев положил начало традиции поздравления народа главой государства за 5 минут до боя курантов. При Брежневе прекратили организовывать грандиозные кремлевские приемы, так как генсек любил отмечать этот праздник дома, в кругу родных и друзей. Подготовкой праздника занималась лично супруга Леонида Ильича Виктория Петровна. Женщина проверяла качество блюд, сервировку стола и руководила украшением дома.

Обязательными блюдами на столе были большой торт и фаршированная рыба, а из алкоголя предпочитали «Зубровку» и шампанское. Гости и хозяева веселились не стесняясь — пели военные и эстрадные песни, танцевали, рассказывали анекдоты. Но до утра в доме Брежневых засиживаться было не принято — гости обычно разъезжались по домам в середине ночи.

Юрий Андропов и Константин Черненко начали руководить страной уже будучи больными людьми, поэтому короткие периоды их правления не ознаменовались какими-либо новогодними традициями. Про застолья с участием этих руководителей нам ничего не известно.

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