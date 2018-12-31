Где и когда состоится новогодний салют в Астане

Обширная праздничная программа приготовлена для гостей и жителей столицы Казахстана.

В новогоднюю ночь в Астане пройдут концерты с участием артистов казахстанской эстрады, а равно полночь в трех районах столицы прогремит праздничный фейерверк, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

31 декабря основными местами массовых гуляний в столице станут ледовый городок возле торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр" и городская площадь перед зданием столичного акимата. С 21:00 до 03:00 утра здесь будут проходить развлекательные программы и концерт, на котором выступят Али Окапов, Дос, Братья Жугунусовы, Ринат Мальцагов, Ziruza, The Limba, группа "Диарт", "Килиманджаро" и многие другие.

Праздничный фейерверк в честь наступления 2019 года будет запущен ровно в полночь на территории за ТРЦ "Хан Шатыр", на набережной реки Есиль и на пересечении улицы Пушкина и проспекта Абылай хана.

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