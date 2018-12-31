Назарбаев выразил соболезнования семье Джиенбаева

31 декабря Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования семье и родным Султана Джиенбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана, разделяя горечь утраты, выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, известного государственного и общественного деятеля Султана Джиенбаева в связи с его кончиной.

И после выхода на почетный отдых, Султан Сулейменович не терял связи с общественной жизнью и всегда работал ради укрепления дружбы и сплоченности народа нашей независимой страны.

Уверен, что имя и труд патриота, любившего свой народ, мудрого аксакала навсегда сохранится в памяти казахстанцев", - говорится в телеграмме.