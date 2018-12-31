Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назарбаев выразил соболезнования семье Джиенбаева

Глава государства направил телеграмму.

Фото : Акорда31 декабря 2018, 16:16

31 декабря Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования семье и родным Султана Джиенбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана, разделяя горечь утраты, выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, известного государственного и общественного деятеля Султана Джиенбаева в связи с его кончиной.

"Проявив отвагу и мужество на фронте, в мирное время Султан Сулейменович, занимая высокие должности, показал себя как сильный руководитель и умелый организатор, внося значительный вклад в укрепление и процветание республики. На протяжении многих лет, будучи министром торговли и заместителем Председателя Совета Министров, он приложил много усилий для развития возглавляемых им отраслей в соответствии с велением времени.

И после выхода на почетный отдых, Султан Сулейменович не терял связи с общественной жизнью и всегда работал ради укрепления дружбы и сплоченности народа нашей независимой страны.

Уверен, что имя и труд патриота, любившего свой народ, мудрого аксакала навсегда сохранится в памяти казахстанцев", - говорится в телеграмме.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты