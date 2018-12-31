68 человек пропали, четверо погибли при взрыве в Магнитогорске

В городе объявлен режим ЧС.

Между взрывом газа в жилом доме в Магнитогорске и обрушением подъезда прошло несколько минут, благодаря чему некоторые жильцы смогли покинуть квартиры, сообщили РИА Новости очевидцы трагедии.

"В шесть утра проснулись от взрыва. То есть была какая-то вспышка. Потом мы, естественно, выбежали на балкон, начали смотреть, что произошло, но было темно и непонятно, что случилось. Но потом, через некоторое время, мы услышали крики "Вызывайте скорую, пожарных!", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, сначала не было понятно, что произошло, люди начали выбегать из дома — и только тогда заметили разрушения.

"Обрушился один подъезд с последнего по первый этаж. Мы сначала в темноте думали, что часть, потому что с другой стороны дома он был целый, не было видно. <…> Уже когда взошло солнце, увидели, что с главной стороны проспекта осталась просто одна панельная стена. Все, что было внутри, все вниз ушло", — уточнила женщина.

Она добавила, что через десять минут на месте уже были машины скорой помощи и пожарные.

Еще одна местная жительница, Алена Яковлева, которая проживает в соседнем от обрушившегося подъезде, подтвердила, что между взрывом и обрушением прошло время и некоторые жильцы успели покинуть дом.

"Все началось в шесть утра, когда я проснулась от сильного шума и тряски, думала, что это снова землетрясение, — у нас такое недавно было. Но потом раздался взрыв, начали разбиваться окна, по пути вниз вся лестничная клетка была в стекле. Мы стучали в двери, будили соседей. Выйдя на улицу, мы увидели пламя, окутывающее второй и третий этажи, также загорались балконы верхних этажей. Пожарная приехала быстро, тушили и доставали людей с верхних этажей. Потом обвалилась арка и часть подъезда рухнула", — уточнила она.

Обрушение подъезда

Около 4:00 мск (7:00 аст) в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома по адресу: проспект Карла Маркса, 164.

По последней информации, четыре человека погибли.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону, обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между шестым и седьмым подъездами, повреждены 48 квартир.

Всего в зоне обрушения проживали 120 человек, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Он пояснил, что здесь прописано 111 человек, еще девять снимали жилье.

"Известна судьба 52 человек: из них четыре погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей", — сообщил он журналистам.

Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей, еще 28 человек вышли на связь.

Таким образом, на данный момент неизвестной остается судьба 68 человек.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Оперативный штаб на месте ЧП координирует губернатор региона Борис Дубровский. На место взрыва вылетели глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Также из Москвы отправились спасатели МЧС, кинологи с собаками, психологи и психиатры Минздрава.

В Магнитогорске объявлен режим ЧС. В городе сейчас морозно, температура минус 17 градусов.

О трагедии немедленно был проинформирован президент Владимир Путин. Губернатор доложил ему об оказании помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Расследование поручено следователям-криминалистам центрального аппарата.

По данным регионального УФСБ, основная причина происшествия — взрыв бытового газа.

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