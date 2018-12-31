Смерть актрисы в Алматы: раскрыты данные о личности водителя

Мужчина возглавляет крупную компанию.

Стали известны сведения о личности водителя автомобиля Mercedes Gelandewagen, спровоцировавшего ДТП на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина, передает Sputnik Казахстан.

Мужчина является главой крупной производственной компании, заявил источник в правоохранительных органах. В тот вечер он отдыхал в одном из ночных клубов Алматы, расположенном в двух кварталах от места аварии.

По данным источника, мужчина не состоит в официальном браке.

Также стало известно, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Досудебное расследование проводится по ст. 345 ч. 3 и по ст. 347 УК РК. В рамках производства Управление дознания департамента полиции Алматы назначило соответствующие экспертизы.

В ночь на 29 декабря в Алматы на перекрестке проспектов Абая и Сейфуллина столкнулись две машины. Предполагаемый виновник с места аварии скрылся. В результате аварии погибли три человека, в том числе казахстанская актриса Шолпан Елгезекова. В Mitsubishi вместе с погибшей находилась еще одна артистка - Айзада Сатыбалдиева. Сейчас она находится в реанимации. Девушка в сознании.

В МВД подчеркнули, что следственное подразделение принимает все необходимые меры для всестороннего расследования обстоятельств ДТП. Каких-либо оснований сомневаться в объективности проводимого расследования нет. Дело находится на контроле.

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