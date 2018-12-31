Ученые нашли новое лекарство от гипертонии

Оно обнаружилось в пищевой добавке из водорослей.

Популярные пищевые добавки на базе сине-зеленых водорослей содержат в себе вещество, заставляющее стенки сосудов расширяться и понижающее давление. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Hypertension, передает РИА Новости.

"Изначально мы изучали то, как пищевые соки воздействуют на чистый экстракт этих водорослей. Иными словами, мы просто пытались понять, что происходит в нашей пищеварительной системе после того, как мы проглатываем эти добавки. Это позволило нам выделить те белки, которые переживают этот процесс и проникают в тело", — рассказывает Альбино Карриццо (Albino Carrizzo) из Неапольского университета (Италия).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта. Чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Часть этих благотворных и зловредных эффектов связана с тем, как пища влияет на микрофлору кишечника, а другие обусловлены различными молекулами и микроэлементами, напрямую влияющими на работу органов и химический состав крови. К примеру, недавно ученые нашли в овощах и рыбе особое вещество, напрямую улучшающее работу сердца и сосудов.

Причиной частого развития гипертензии, гипертонии и других форм хронически высокого артериального давления у полных людей является фермент аргиназа, который задействован в процессе выделения мочевины из крови и который неправильно работает в организме человека с лишним весом.

Карриццо и его коллеги открыли еще одну молекулу, способную помочь людям с гипертонией и просто высоким давлением, изучая свойства пищевых добавок на базе экстрактов различных сине-зеленых водорослей из родов Arthrospira и Spirulina.

Недавно они стали очень популярными среди любителей "здоровой пищи", так как экстракт водорослей содержит большое количество жизненно важных нутриентов, витаминов, аминокислот и омега-3 жирных кислот. Ученые достаточно долгое время изучают эти добавки, и пока они не нашли у них как положительных, так и отрицательных сторон в опытах на животных.

Итальянские биологи пытались понять, с чем это связано, изучая то, как экстракт Arthrospira и Spirulina взаимодействует с пищеварительной системой и остается ли что-то полезное внутри него после переваривания еды.

Как оказалось, этот процесс порождает большое число коротких белковых молекул, похожих по структуре на те гормоны, которые заставляют организм вырабатывать молекулы моноокиси азота, главного регулятора давления.

Руководствуясь этой идеей, ученые проверили, что произойдет, если поместить обрезки артерий в пробирку с этим пептидом, получившим имя SP6. Даже небольшие количества этого соединения заставляли сосуды расширяться, что подтвердило подозрения Карриццо и его коллег.

Аналогичным образом SP6 повлияло на работу кровеносной системы крыс и мышей, предрасположенных к развитию гипертонии. Давление в их сосудах заметно снизилось, что особенно проявлялось во время стрессовых ситуаций.

Все это, как считает Карриццо, говорит о том, что этот пептид можно применять как в качестве самостоятельного лекарства от гипертонии, так и в качестве добавки к уже существующим препаратам, понижающим давление.

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