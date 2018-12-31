Есть угроза дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске

Поиск пострадавших под завалами людей продолжается.

Еще два подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске могут обрушиться после взрыва газа, сообщает"Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.

"Сегодня дом будет полностью проверен, и уже завтра мы дадим информацию о возможности посещения жильцами своих квартир для того, чтобы забрать вещи первой необходимости", — процитировали главу Магнитогорска Сергея Бердникова.

Поиск пострадавших под завалами людей продолжается. На месте работают около 500 сотрудников городской спасательной службы, федерального и областного управлений МЧС. В ведомстве пока не дают прогноза по срокам разбора завалов.

Жильцы дома были эвакуированы в соседние школы. Их готовы принять в двух гостиницах, общежитии политехнического колледжа и Магнитогорского технического госуниверситета имени Носова.

Как сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшим — по 50 тысяч рублей. Люди, лишившиеся своих квартир, получат новые.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря примерно в 06:00 по местному времени (07:00 аст). По последним данным, погибли четыре человека, пострадали еще четверо. Известна судьба 52 человек из 120 прописанных и живших в доме.

Источник: Лента.ру

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