В Казахстане внедряется электронная виза

Подробности рассказали в МИД РК.

С 1 января 2019 года в Республике Казахстан внедряется процедура получения однократной визы для иностранцев в электронном формате. Электронная виза (деловая, туристская и на лечение) оформляется на основании действующего приглашения казахстанской стороны, оформленного в подразделениях миграционной службы МВД Республики Казахстан в установленном порядке, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Иностранцы могут въезжать/выезжать на территорию/из территории Республики Казахстан с использованием действительной электронной визы только через пункты пропуска международных аэропортов городов Астана и Алматы.

Туристические электронные визы оформляются гражданам 117 государств, деловые и на лечение – 23 государств (список стран прилагается).

Электронная виза действует только для получателя визы и не распространяется на сопровождающих лиц.

Оплаченные консульские сборы возврату не подлежат.

Паспорт, предоставляемый получателем визы, должен удовлетворять следующим критериям:

1) не вызывать сомнений в подлинности и принадлежности его владельцу, содержать отметок о продлении, оговорок, записей, подчисток и исправлений, вырванных или расшитых страниц;

2) иметь не менее 2 чистых страниц;

3) срок его действия истекать не ранее 3 месяцев с даты окончания срока действия запрашиваемой визы.

Принимающие лица информируют органы миграционной службы о пребывающих у них иностранных гражданах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия (данная услуга доступна в онлайн режиме на Визово-миграционном портале).

Пошаговый алгоритм оформления электронной визы

- для получения электронной визы необходимо зарегистрироваться на сайте Визово-миграционного портала (www.vmp.kz);

- после регистрации ознакомиться с требованиями получения электронной визы;

- ввести номер приглашения (направляется приглашающей стороной в Республике Казахстан) и заполнить визовую анкету;

- оплатить консульский сбор;

- распечатать электронную визу (виза формируется в личном кабинете и направляется на электронную почту, указанную при заполнении анкеты);

- предъявить распечатанную электронную визу при прохождении паспортного контроля в международных аэропортах городов Астана и Алматы.

Список стран, гражданам которых возможно оформление однократных туристических виз для въезда в РК

1. Алжир

2. Ангола

3. Андорра

4. Антигуа и Барбуда

5. Аруба

6. Багамские острова

7. Бангладеш

8. Барбадос

9. Бахрейн

10. Белиз

11. Бенин

12. Боливия

13. Ботсвана

14. Бруней-Даруссалам

15. Буркина Фасо - Верхняя Вольта

16. Бурунди

17. Бутан

18. Вануату

19. Ватикан

20. Венесуэла

21. Вьетнам

22. Габон

23. Гайана

24. Гаити

25. Гамбия

26. Гана

27. Гватемала

28. Гвинея

29. Гвинея-Бисау

30. Гондурас

31. Гренада

32. Джибути

33. Доминика

34. Доминиканская республика

35. Замбия

36. Зимбабве

37. Индия

38. Индонезия

39. Камбоджа

40. Камерун

41. Катар

42. Кения

43. Кирибати

44. КНДР

45. КНР

46. Колумбия

47. Коморские острова

48. Конго республика

49. Коста-Рика

50. Кот-Д Ивуар - Берег Слоновой Кости

51. Куба

52. Кувейт

53. Лаос

54. Лесото

55. Либерия

56. Ливан

57. Лихтенштейн

58. Маврикий

59. Мавритания

60. Мадагаскар

61. Макао (Аомынь)

62. Македония

63. Малави

64. Мали

65. Мальдивская республика

66. Марокко

67. Маршалловы острова

68. Микронезия

69. Мозамбик

70. Мъянма (Бирма)

71. Намибия

72. Науру

73. Непал

74. Нигер

75. Нигерия

76. Никарагуа

77. Оман

78. Палау

79. Панама

80. Папуа-Новая Гвинея

81. Парагвай

82. Перу

83. Руанда

84. Сальвадор

85. Самоа

86. Сан-Марино

87. Сан-Томе и Принсипи

88. Саудовская Аравия

89. Свазиленд

90. Сейшельские острова

91. Сенегал

92. Сент-Винсент и Гренадины

93. Сент-Китс и Невис

94. Сент-Люсия

95. Суринам

96. Сьерра-Леоне

97. Таиланд

98. Танзания

99. Того

100. Тонга

101. Тринидад и Тобаго

102. Тувалу

103. Тунис

104. Туркменистан

105. Уганда

106. Уругвай

107. Фарерские острова

108. Фиджи

109. Филиппины

110. Центральноафриканская республика

111. Чад

112. Черногория (Монтенегро)

113. Шри-Ланка

114. Эритрея

115. Эфиопия

116. ЮАР

117. Ямайка

Список стран, граждане которых имеют возможность оформить электронную деловую и визу на лечение РК

1. Багамские острова

2. Бермудские острова

3. Бурунди

4. Гондурас

5. Гренландия

6. Индонезия

7. Катар

8. Кувейт

9. Лаос

10. Макао

11. Марокко

12. Ватикан

13. Вирджинские острова

14. Вьетнам

15. Гаити

16. Камбоджа

17. Куба

18. Македония

19. Никарагуа

20. Оман

21. Сербия

22. ЮАР

23. Черногория

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