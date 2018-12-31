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В аэропорту Алматы отменяют рейсы

Причина пока не установлена.

Фото : из открытых источников31 декабря 2018, 18:34

В аэропорту Алматы вечером 31 декабря отменяют рейсы, передает Zakon.kz.

По не выясненной пока причине отменены рейсы из Алматы в Ташкент, Астану, Урумчи, Пекин, Москву, через Астану в Сеул, Франкфурт, Атырау, Караганду, Стамбул, Усть-Каменогорск, Душанбе и Костанай. Остальные рейсы идут по расписанию.


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