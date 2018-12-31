Подведены итоги зарубежных поездок Назарбаева в 2018 году

14 зарубежных визитов и 18 командировок осуществил президент за год.

Фото : abctv.kz

Телерадиокомплекс Президента РК подвел итоги деловых поездок Нурсултана Назарбаева за 2018 год, передает Zakon.kz. 14 зарубежных визитов и 18 командировок осуществил президент за год.

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