Подведены итоги зарубежных поездок Назарбаева в 2018 году
14 зарубежных визитов и 18 командировок осуществил президент за год.
Фото : abctv.kz31 декабря 2018, 19:28
Телерадиокомплекс Президента РК подвел итоги деловых поездок Нурсултана Назарбаева за 2018 год, передает Zakon.kz.
14 зарубежных визитов и 18 командировок осуществил президент за год.
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