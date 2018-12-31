Глава МИД РК поздравил казахстанцев

Мы успешно завершили непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, что стало серьезным испытанием и достижением для казахстанской дипломатии.

Министр иностранных дел Республики Казахстан Бейбут Атамкулов обратился к жителям страны с поздравлениями, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.

"От имени Министерства иностранных дел Республики Казахстан и себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Прошедший 2018 год запомнится бесспорными успехами внешней политики нашего государства. Мы успешно завершили непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, что стало серьезным испытанием и достижением для казахстанской дипломатии.

Отмечу, что новый 2019 год будет не менее насыщенным и важным. Главой государства перед нами поставлена серьезная задача по эффективной "экономизации" внешней политики, в частности, дальнейшего наращивания темпов привлечения иностранных инвестиций и поддержки казахстанского экспорта.

Современная дипломатия сталкивается с массой новых вызовов, что, несомненно, отражается и на казахстанской дипломатии. В этих условиях мы продолжим серьезную работу по системной перестройке нашей работы. В новом году мы представим обновлённый МИД - ещё более динамичный, ещё более мобильный, ещё более нацеленный на результат.

Для продвижения "экономической" дипломатии сейчас набирает интенсивность процесс межведомственного взаимодействия.

Реализация поручения руководства страны будет осуществляться совместно с другими центральными и исполнительными государственными органами.

Нам еще многое предстоит сделать. Перед нами стоят высокие цели - обеспечения интересов нашей страны и содействия повышению экономического благополучия казахстанцев.

В канун праздника хочется пожелать всем счастья, личностного роста, вдохновения и исполнения заветных желаний. Пусть новый 2019-й год подарит вам новые впечатления и открытия! Здоровья, семейного благополучия и успехов в работе!"

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