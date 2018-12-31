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Путин прилетел в Магнитогорск

Глава государства встретится с пострадавшими и руководством региона.

Фото : Алексей Никольский / РИА Новости31 декабря 2018, 20:51

Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, где после взрыва газа обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства встретится с пострадавшими и руководством региона.

Кроме того, в Магнитогорске уже находятся министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. В город вылетел председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его ведомство уже начало расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту взрыва газа.

Скворцова провела консилиум по каждому из 16 пострадавших и сообщила, что самый тяжелый пациент уже прооперирован. О необходимости их эвакуации в Москву речи не идет. По мнению министра, шансы найти выживших все уменьшаются. На данный момент неизвестна судьба 35 человек.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря примерно в 06:00 по местному времени (07:00 аст). В результате обрушилась секция одного из подъездов, существует угроза обрушения еще двух.


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