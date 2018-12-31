Парень повесился 31 декабря в Актау
Четыре самоубийства произошло за неделю в городе.
Фото : из открытых источников31 декабря 2018, 21:16
Самоубийство произошло 31 декабря в 3 микрорайоне. Повешенного молодого человека в квартире обнаружили родственники, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.
По данным "Карты уголовных правонарушений", еще один факт по статье "Доведение до самоубийства" зафиксирован в 26 микрорайоне 24 декабря. Еще два факта отражены, но не отмечены на "Карте".
Также за неделю, с 24 по 31 декабря, в городе произошло два грабежа, 21 кража, одно разбойное нападение, два хулиганства, семь фактов мошенничества, семь преступлений связаны с незаконным оборотом наркотических средств.
Всего за указанный период в городе зафиксировано 44 преступления.
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