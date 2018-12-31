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Парень повесился 31 декабря в Актау

Четыре самоубийства произошло за неделю в городе.

Фото : из открытых источников31 декабря 2018, 21:16

Самоубийство произошло 31 декабря в 3 микрорайоне. Повешенного молодого человека в квартире обнаружили родственники, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

По данным "Карты уголовных правонарушений", еще один факт по статье "Доведение до самоубийства" зафиксирован в 26 микрорайоне 24 декабря. Еще два факта отражены, но не отмечены на "Карте".

Также за неделю, с 24 по 31 декабря, в городе произошло два грабежа, 21 кража, одно разбойное нападение, два хулиганства, семь фактов мошенничества, семь преступлений связаны с незаконным оборотом наркотических средств.

Всего за указанный период в городе зафиксировано 44 преступления.


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