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На выборах в Бангладеш победила правящая партия, протесты унесли жизни 20 человек

По итогам выборов свой пост в очередной раз сохранила премьер-министр Шейх Хасана.

Фото : Росбалт31 декабря 2018, 22:04

На всеобщих парламентских выборах в Бангладеш 30 декабря победила коалиция "Большой альянс" во главе с правящей партией "Авами лиг", пишет Росбалт.

Как сообщает ЦИК страны, коалиция получила 288 мест в федеральном парламенте из 300, а оппозиция из "Национального единого фронта" — лишь 7 мест.

По итогам выборов свой пост в очередной раз сохранила премьер-министр Шейх Хасана.

Несмотря на то, что официально выборы признали мирными, они сопровождались бурными протестами. Столкновения между сторонниками различных политических течений произошли в городах Читтагонг, Раджшахи, Динаджпур, Рангамати, Богра и ряде других. По последним данным, погибли не менее 20 человек, более 200 пострадали.


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