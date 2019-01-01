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Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до семи человек

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться до 40 человек.

Фото : © РИА Новости / пресс-служба Президента РФ1 января 2019, 00:38

Спасатели обнаружили тела еще троих погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев. Об этом пишет РИА Новости.

"Наблюдаем троих погибших. Достать не можем. Работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций", — сказал Зиничев журналистам. Позднее в МЧС сообщили, что одно тело удалось извлечь из-под завалов.

Таким образом, количество жертв трагедии достигло семи. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться до 40 человек.

Около 7:00 по времени Астаны в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Из Москвы на место инцидента направили спасателей МЧС, кинологов с собаками, психологов и психиатров Минздрава. В городе объявлен режим ЧС, праздничные мероприятия отменены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным регионального управления ФСБ, основная причина происшествия — взрыв бытового газа.


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