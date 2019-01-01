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Миссис Мира поздравила казахстанцев с Новым годом

На международном конкурсе красоты "Миссис Мира", прошедшем в уходящем году в Москве, Казахстан в очередной раз заявил о себе, взяв Гран-при.

Фото : inform.kz1 января 2019, 00:56

Миссис Мира Лейла Кульжанова, успешно выступившая в Москве на фестивале красоты, моды и таланта "World Beauty 2018", поздравила казахстанцев с Новым годом, передает МИА "Казинформ".

"Вот и прошли первые минуты 2019 года. Эстафету ему передал 2018-й, а он был для нас особенным. Во главе с Президентом нашей страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым Казахстан во сферах стал узнаваем и обрел всемирную известность!

И на Международном конкурсе красоты "Миссис Мира", прошедшем в уходящем году в Москве, Казахстан в очередной раз заявил о себе, взяв Гран-при!

В новом году искренне желаю всем казахстанцам и жителям всего мира - счастья, здоровья, добра, позитива и ярких незабываемых впечатлений!

Говорят, что в новогоднюю ночь сбываются мечты, и я желаю вам исполнения задуманного и немного волшебства.

С Новым Годом! С Новым счастьем!"


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