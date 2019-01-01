Миссис Мира поздравила казахстанцев с Новым годом

Миссис Мира Лейла Кульжанова, успешно выступившая в Москве на фестивале красоты, моды и таланта "World Beauty 2018", поздравила казахстанцев с Новым годом, передает МИА "Казинформ".

И на Международном конкурсе красоты "Миссис Мира", прошедшем в уходящем году в Москве, Казахстан в очередной раз заявил о себе, взяв Гран-при!

В новом году искренне желаю всем казахстанцам и жителям всего мира - счастья, здоровья, добра, позитива и ярких незабываемых впечатлений!

Говорят, что в новогоднюю ночь сбываются мечты, и я желаю вам исполнения задуманного и немного волшебства.

С Новым Годом! С Новым счастьем!"