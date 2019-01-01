Глава МВД Франции заявил, что "желтые жилеты" хотят устроить беспорядки на Новый год
По мнению Кристофа Кастанера, манифестанты будут стараться помешать правоохранителям выполнять задачи по охране праздничных мероприятий.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что участники движения "желтых жилетов" хотят устроить беспорядки, а также готовятся к столкновениям со стражами порядка в новогоднюю ночь. Об этом он заявил в понедельник журналистам, передает ТАСС.
"Сегодня, очевидно, "желтые жилеты" организуют или же дезорганизуют свое движение, чтобы устраивать беспорядки. Достаточно почитать соцсети. Они подтверждают, что их цель - навредить нашим силам безопасности и навести максимально возможный беспорядок, это те данные, которые мы принимаем в расчет", - сказал Кастанер в эфире телеканала LCI, добавив, что манифестанты, по его мнению, будут стараться помешать полиции и жандармам выполнять свои задачи по охране праздничных мероприятий.
Министр напомнил, что в новогоднюю ночь только на Елисейских Полях ожидается около 300 тыс. человек, которые придут посмотреть на шоу на Триумфальной арке и отметить наступление 2019 года.
Ранее управление полиции Парижа сообщило, что 12 тыс. полицейских и жандармов будут следить за порядком во французской столице в новогоднюю ночь. Движение машин по Елисейским Полям будет прекращено уже в 16:00 (21:00 аст). С 22:00 (03:00 аст) будут оцеплены районы Эйфелевой башни, расположенных рядом с ней Марсова поля и площади Трокадеро. Все входящие в эти зоны будут досматриваться, категорически запрещено проносить пиротехнические средства и спиртное, любые предметы, которые возможно использовать как оружие.
В целом в стране, как сообщило МВД Франции, в новогоднюю ночь будет мобилизовано 148 тыс. сотрудников сил правопорядка. Особое внимание уделяется городам, где в предыдущие недели проходили бурные манифестации "желтых жилетов" - это Марсель, Тулуза, Бордо и ряд других.
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