В аэропорту Амстердама пассажир угрожал взорвать бомбу
Отмечается, что нормальная работа аэропорта возобновлена.
Фото : © AFP 2018 / ANP / Evert Elzinga1 января 2019, 01:56
Пассажир, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, арестован, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Из-за угроз пассажира, заявившего, что у него есть взрывное устройство, правоохранители эвакуировали один из залов для вылета в Схипхоле.
Отмечается, что нормальная работа аэропорта возобновлена.
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