В аэропорту Амстердама пассажир угрожал взорвать бомбу

Отмечается, что нормальная работа аэропорта возобновлена.

Пассажир, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, арестован, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Из-за угроз пассажира, заявившего, что у него есть взрывное устройство, правоохранители эвакуировали один из залов для вылета в Схипхоле.

Отмечается, что нормальная работа аэропорта возобновлена.

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