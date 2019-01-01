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В аэропорту Амстердама пассажир угрожал взорвать бомбу

Отмечается, что нормальная работа аэропорта возобновлена.

Фото : © AFP 2018 / ANP / Evert Elzinga1 января 2019, 01:56

Пассажир, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, арестован, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Из-за угроз пассажира, заявившего, что у него есть взрывное устройство, правоохранители эвакуировали один из залов для вылета в Схипхоле.

Отмечается, что нормальная работа аэропорта возобновлена.


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