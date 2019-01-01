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В Казахстане повысили пенсионный возраст для женщин

Изменения касаются казахстанок, которые родились с 1960 по 1964 годы.

Фото : Открытые источники1 января 2019, 10:14

Пенсионный возраст для женщин повышен в Казахстане - с 1 января 2019 года он составил 59 лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно Закону "О пенсионном обеспечении в РК" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24 мая 2018 года), в течении 10 лет до 2027 года, возраст выхода на пенсию будет повышаться для женщин, на 6 месяцев каждый год и к 2027 году составит 63 года.

Изменения касаются казахстанок, которые родились с 1960 по 1964 годы.


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