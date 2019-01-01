Прогноз погоды на 1 января
Местами гололед, туман, усиление ветра.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на северо-западе и севере республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается гололед, туман, усиление ветра.
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, ночью в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Погода в Алматы: днем -4°, преимущественно облачно
Погода в Астане: днем -16°, преимущественно облачно
Прогноз погоды на 1 января
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