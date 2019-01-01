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В Москве обрушился мост: 13 человек пострадали

Инцидент произошел "в результате технической неисправности конструктивных элементов катка".

Фото : Instagram1 января 2019, 10:54

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате обрушения деревянного моста в Парке Горького в Москве, сообщает ТАСС.

"За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поломка затронула лишь несколько квадратных метров ледовой площадки. Участок в районе обрушения огорожен, остальная территория открыта для посетителей.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что количество пострадавших при обрушении пятиметрового моста возросло до 10 человек. При этом, по данным источника, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В столичном ГУ МЧС РФ подтвердили ТАСС, что на место ЧП выезжали подразделения ведомства, но работы они не проводили.

На сайте столичной мэрии отмечается также, что инцидент произошел "в результате технической неисправности конструктивных элементов катка". "Произошла поломка оборудования. Медицинские службы оказывают пострадавшим необходимую помощь", - уточняется на портале.


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