Зеленский будет баллотироваться в президенты Украины

Он сообщил, что выбрал путь "попробовать самому что-то изменить в Украине".

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года, сообщает РИА Новости.

"Меня давно все спрашивают: "Идешь? Не идешь?" Знаете, в отличие от наших "великих" политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю – я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе", - сказал он во время обращения к украинцам перед наступлением Нового года на телеканале "1+1".

Он сообщил, что выбрал путь "попробовать самому что-то изменить в Украине".

Тридцать первого декабря в Украине стартовала президентская предвыборная кампания, начались выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке. Действующий президент Петр Порошенко официально не объявлял о желании баллотироваться на второй срок. По мнению экспертов, уровень недовольства им продолжает расти, возможность выхода Порошенко во второй тур многие ставят под сомнение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!