Жильцам взорвавшегося в Магнитогорске дома купят новые квартиры
Об этом сообщил глава региона Борис Дубровский.
Фото : Открытые источники1 января 2019, 11:48
Власти Челябинской области ищут средства для покупки квартир жильцам обрушившегося в результате взрыва газа подъезда дома в Магнитогорске, сообщил на заседании оперативного штаба глава региона Борис Дубровский, сообщает РИА Новости.
"Мы будем информировать людей о материальной поддержке, также мы ищем материальную возможность для покупки квартир нуждающимся", - сказал Дубровский.
Около 4.00 мск в воскресенье в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек.
По данным МЧС, погибли семь человек, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна.
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