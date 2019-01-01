Жильцам взорвавшегося в Магнитогорске дома купят новые квартиры

Об этом сообщил глава региона Борис Дубровский.

Власти Челябинской области ищут средства для покупки квартир жильцам обрушившегося в результате взрыва газа подъезда дома в Магнитогорске, сообщил на заседании оперативного штаба глава региона Борис Дубровский, сообщает РИА Новости.

"Мы будем информировать людей о материальной поддержке, также мы ищем материальную возможность для покупки квартир нуждающимся", - сказал Дубровский.

Около 4.00 мск в воскресенье в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек.

По данным МЧС, погибли семь человек, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна.

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