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Во время застолья два жителя Караганды погибли в пожаре

На место пожара было привлечено 28 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.

Фото : Открытые источники1 января 2019, 12:33

1 января в 01:32 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу улица Болотная Октябрьского района города Караганды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Пожар локализован в 02:28 и ликвидирован в 03:13. Площадь пожара составила 100 кв.м.

На месте пожара обнаружены два обгоревших тела 1961 и 1957 годов рождения.

Как пояснили очевидцы, эти люди вечером находились в состоянии алкогольного опьянения.

На место пожара было привлечено 28 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.


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